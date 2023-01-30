Almanya, ocak ayı enflasyon verilerini açıklamayı teknik sorunlar nedeniyle erteledi

Destatis tarafından yapılan açıklamada, eyaletlerden gelen verilerin işlenmesinde teknik sorunlar nedeniyle ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinin, 31 Ocak yerine 6-10 Şubat haftasında açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, kesin tarihin 3 Şubat'ta belli olacağı ifade edildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada da Avro Bölgesi ocak ayı enflasyon verilerinin yine de planlandığı gibi 1 Şubat'ta yayımlanacağı kaydedildi.

Eurostat, Almanya verilerini ise zaman serisi verileriyle tahmini kullanacak.

Enflasyon verileri, yatırımcılar tarafından çok yakından izlenirken; Almanya'nın Avro Bölgesi'ndeki en büyük ekonomisine sahip olması nedeniyle çarşamba günü açıklanacak Eurostat verilerinin piyasalarca ihtiyatla izlenmesi bekleniyor.

Bugün ekonominin genel ekonomik koşullarının hızla değiştiği bir dönemde zaman serisi verileri eleştiri konusu olurken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi'ndeki enflasyonu uzun süre hafife almasının nedenlerinden biri de bu verilerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Piyasalar, Almanya'da aralık ayında yüzde 8,6 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 9,2'ye çıkmasını bekliyor.