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Dünya

Almanya polisinin orantısız güç kullanması tepkilerin odağında

Almanya'da düzenlenen gösterilerde, protestocuların artan bir şekilde karşı karşıya kaldığı polis şiddeti tepki topladı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
Almanya polisinin orantısız güç kullanması tepkilerin odağında
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Ülke genelinde, özellikle Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin insanlara orantısız güç uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin artması dikkati çekiyor.

Alman kullanıcılar, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, polisin tavrını eleştiriyor.

Geçen hafta sonu, başkent Berlin'de polisin, Filistin'e destek yürüyüşünü yarıda kesmesi üzerine polis ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Olayda, birçok kişi gözaltına alınırken, polisin göstericilere uyguladığı orantısız güç büyük tepki topladı.

Alman medyası ise polisin bu tutumunu farklı bir bakış açısıyla yorumladı.

Sağa yakın medya organları, kolluk güçlerinin tavrını haklı bulurken, polisin elinin daha da güçlendirilmesini istiyor.

Filistin gösterilerinde protestocuların sıklıkla gösteri kurallarını ihlal ettiği, polis memurlarına saldırdığı ve yasaklı Yahudi karşıtı sloganlar attığı öne sürüldü.

Bazı medya organları ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise haber ve paylaşımlarında, orantısız güç kullanan polis müdahalesini sert bir şekilde eleştirerek, bunun insan hakları açısından tehlike oluşturduğu yorumunu yaptı.

Filistinlilerin haklarını savunan gruplar ise polisin, protestocuları, yasaları çiğnedikleri için değil, sadece görüşleri nedeniyle kasıtlı ve sistematik bir şekilde hedef aldığını savundu.

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