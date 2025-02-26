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Dünya

Almanya: Putin savaşı daha da ileriye taşıyacaktır

Avrupa kıtasının güvenlik ve caydırıcılık kabiliyetlerini güçlendirmek için 'Avrupa savunma fonu' oluşturulması önerisinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 'Putin savaşı daha da ileriye taşıyacaktır, bizim buraya da. Savunmamız için hala Amerikalı dostlarımıza güvenip güvenemeyeceğimizi bilmiyoruz' dedi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 17:03 - Güncelleme:
Almanya: Putin savaşı daha da ileriye taşıyacaktır
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Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, barışa ancak güçlü bir Avrupa, güçlü ve özgür bir Ukrayna ile ulaşılabileceğini belirterek, "Aksi takdirde (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı daha da ileriye taşıyacaktır, bizim buraya da. Savunmamız için hala Amerikalı dostlarımıza güvenip güvenemeyeceğimizi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yüzden Avrupalıların kendi güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmesi ve ellerindeki tüm imkanlarla Avrupa'nın caydırıcı kapasitesini daha da arttırması gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Çünkü Putin'in saldırgan emperyalizmini hafife almamalıyız. Avrupa zayıf olursa, Putin'in birlikleri bugün tasavvur edemeyeceğimizden çok daha kısa bir süre içinde Baltık ülkelerinde ya da komşumuz Polonya'da olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAĞINI BELİRTTİ

Baerbock, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerinin savunma harcamalarını daha fazla arttırabilmeleri için AB'nin İstikrar ve Büyüme Paktı'nın gevşetilmesinin önemli bir adım olacağını aktardı.

Ancak özellikle yüksek devlet borcu olan ve bütçelerinde mali olarak çok az manevra alanı bulunan ülkeler için bunun da yeterli olmayacağına işaret eden Baerbock, "Bu nedenle zorluklara uygun bir şekilde bir Avrupa savunma fonuna ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.

Baerbock, ayrıca AB'de ortak tedariklerin daha stratejik hale getirilmesini ve Avrupa savunma sanayisinde işbirliğinin daha da artırılmasını istedi.

"Sadece güçlü ve her şeyden önce kendine güvenen bir Avrupa bu yeni dünyada ayakta kalabilir." diyen Baerbock, bu bağlamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Washington'da Avrupa'nın çıkarlarını açıkça ortaya koyduğunu ve aynı zamanda Avrupalıların transatlantik güvenliğine önemli katkıda bulunduğunu ifade ettiğini kaydetti.

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