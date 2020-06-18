star.com.tr 18 Haziran 2020 Perşembe 14:57 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:12

Federal savcıların açıklamasına göre, geçen yıl Berlin'de öldürülen Zelimhan Hangoşvili'nin (Zelimkhan Khangoshvili) cinayeti ile ilgili davada, katil Rus vatandaşı Vadim K., 'cinayet ve silah yasalarının ihlali' ile suçlanıyor.

Almanya son olarak, Rus tarafını cinayetle ilgili olası yaptırımlar konusunda uyardı. Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Nechayev, devam eden soruşturma ile ilgili olarak Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Almanya, geçen yıl Berlin'de Gürcistan kökenli bir adamın uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, 'soruşturmaya yardım etmedikleri' gerekçesiyle iki Rus diplomatı sınır dışı etmişti.



Olayı takiben, Almanya Dışişleri Bakanlığı geçen yıl sonlarında iki Rus diplomatı sınır dışı etmek için harekete geçti ve soruşturmada "işbirliği eksikliği" olduğunu ileri sürdü. Ancak Moskova, diplomatların sınır dışı edildiğini, ardından taleplerin geldiğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de benzer şekilde, 'Rusya'nın davaya yardımcı olmadığı' yönündeki iddiaları reddetti. Putin, Aralık 2019'un sonlarında Moskova ve Berlin'in Çeçen kökenli öldürülen Gürcü adam Zelimhan Hangoşvili ile ilgili temas halinde olduklarını söyledi.

Putin, gerçek adı Tornike K. olan kurban Zelimkhan Zelimhan Hangoşvili'nin Çeçenya'da Rus birliklerine karşı savaştığını ve 2010'daki Moskova metro bombalamasının failleri arasında yer aldığını iddia etti.

Putin, Hangoşvili için hiçbir zaman iade talebinde bulunulmadığını, çünkü Rus istihbarat servislerinin Almanya'dan kurumlar arası düzeyde aldıkları olumsuz tepkiler göz önüne alındığında talebin anlamsız geldiğini belirtti.

Zelimhan Hangoşvili Kimdir?

Hangoşvili, İkinci Çeçen Savaşı sırasında Çeçen Cumhuriyeti İçkerya'nın eski bir askeri komutanı ve 2008 Rus-Gürcü Savaşı sırasında bir Gürcü askeri subayı olarak Ruslara karşı savaştı.

Hangoşvili, Ağustos 2019'da Berlin'de öldürüldü. Almanya suikastle ilgili, Rus ve Çeçen yetkililerin 2000-2004 yılları arasında Çeçen militanların yanında savaşan Gürcü adamın cinayetinin arkasında olduğunu belirtti.

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