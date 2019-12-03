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Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer Afganistan'da

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Afganistan'ın başkenti Kabil'e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

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Kramp-Karrenbauer, Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ve Afgan mevkidaşı Esadullah Halid ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Gani ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kramp-Karrenbauer, Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının zamanında açıklanması gerektiğini söyledi.

Seçim sonucu göreve gelecek yeni cumhurbaşkanının Taliban ile barış görüşmelerini güçlü şekilde yürüteceğine inandıklarını ifade eden Kramp-Karrenbauer, Taliban ile barış görüşmelerine Afgan siyasetçilerinin de katılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın Afganistan'a olan yardımlarının süreceğini kaydetti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani de Almanya'nın Afganistan'da istikrarın sağlanması için her türlü desteği verdiğini vurguladı.

Alman askerlerinin Afganistan'ın güvenliği için kayıplar verdiğini dile getiren Gani, bu fedakarlıkların unutulmayacağını ifade etti.

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