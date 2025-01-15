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Dünya

Almanya Savunma Bakanlığı, X hesabını askıya aldı: Objektif bir diyalog kurmak giderek zorlaşıyor

Almanya Federal Savunma Bakanlığı, bugünden itibaren X sosyal medya hesabını askıya aldığını ve bu hesaptan paylaşım yapmayacağını duyurdu.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 17:03 - Güncelleme:
Almanya Savunma Bakanlığı, X hesabını askıya aldı: Objektif bir diyalog kurmak giderek zorlaşıyor
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Almanya Federal Savunma Bakanlığı, resmi X hesabından son paylaşımını yaptı.

Paylaşımda, "Değerli takipçilerimiz, X hesabımızı bir sonraki duyuruya kadar askıya alıyoruz ve bundan sonra aktif olarak hiçbir şey paylaşmayacağız. Bu adımı atmaya karar verdik çünkü burada objektif bir diyalog kurmak giderek zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Sizleri gelecekte bizi yeni Whatsapp kanalımızdan takip etmeye davet ediyoruz." denilen paylaşımda, "Gelecekte dezenformasyon kampanyaları gibi istisnai durumlarda X'e yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz." denildi.

"BAKANLIĞIN TÜM İLETİŞİM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR"

Bakanlığın resmi internet sitesinde, kararla ilgili yapılan açıklamada ise "Açık olan bir şey var ki, bir sosyal medya kanalı tek başına bir bakanlığın tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İş alanı içerisinde şeffaf ve yaygın iletişimin sağlanması amacıyla farklı iletişim biçimleri ve dağıtım kanalları gelecekte de tercih edilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Bakanlığın yayımladığı basın bültenlerinin yanı sıra mevcut Instagram hesabı ve Youtube gibi diğer sosyal medya platformlarından bazı duyuru ve paylaşımlara devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

60'TAN FAZLA ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKUL X'İ BIRAKMIŞTI

Daha önce de Almanya'da 60'tan fazla üniversite ve yüksek okul, sosyal medya platformu X'i bırakma kararı almıştı.

Söz konusu üniversitelerden yapılan ortak açıklamada, çeşitliliği, özgürlüğü ve bilimi teşvik eden değerlerin artık X'te mevcut olmadığı gerekçesiyle platformdan çıktıkları belirtilmişti.

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