18 Aralık 2025 Perşembe
Dünya

Almanya silahlanma kartını açtı: 50 milyar avroluk dev paket

Almanya Federal Meclisi, orduyu baştan aşağı yenilemeyi hedefleyen yaklaşık 50 milyar avroluk askeri teçhizat ve silah alımı sözleşmelerine onay verdi.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 00:02
Almanya silahlanma kartını açtı: 50 milyar avroluk dev paket
Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu, Alman Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik 30 proje için yaklaşık 50 milyar avro değerinde askeri teçhizat ve silah alımlarının önünü açtı.

Onaylanan projeler arasında Alman askerleri için kıyafet ve koruyucu ekipman alımını kapsayan 21 milyar avroluk sipariş bulunuyor.

Ayrıca 4 milyar avro değerinde 200 Puma zırhlı muharebe aracı ile "Arrow 3" savunma sistemi için füze satın alımına yönelik sözleşmeler de bu projeler arasında yer alıyor.

Meclisin onayıyla, Alman silah üreticisi Rheinmetall, uydu tabanlı "Spock" kod adlı sistemi için milyarlarca avroluk sipariş alacak. Sistemin ilk sözleşme hacmi yaklaşık 1,76 milyar avroya ulaşıyor.

Alman hükümeti, bu büyük yatırımları Rusya'nın "tehdidine" yanıt olarak Alman Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu nedeniyle yapıldığını belirtiyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Almanya'yı askeri yaklaşımında tarihi bir dönüşüme iterken Alman hükümeti, savaşın başlamasının ardından NATO'nun "Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyarak ülkenin savunma harcamalarını artıracağını açıklamıştı.

Almanya'da "Rusya tehdidi" ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, 2035'e kadar Alman ordusunun mevcut asker sayısı yaklaşık 260 bine, yedek asker sayısının da 200 bine çıkarılması amaçlanıyor.

Ülkenin savunma harcamaları, gelecek birkaç yıl için bütçenin borç freninden muaf tutulacak. Alman ordusu için bu yıl toplamda 80 milyar avronun üzerinde silah ve ekipman siparişleri verildi.

