Ünlü Youtuber Kurt Caz, "Inside Germany's Zombie Hood" başlıklı videosunda Frankfurt'un finans merkezinin hemen yanındaki, uyuşturucu ve suç olaylarıyla anılan mahalleyi konu aldı. Frankfurt'un zengin ve modern finans merkezindeki gökdelenlerin hemen yanında bulunan ve "Zombi mahallesi" olarak anılan bölge, uyuşturucu bağımlılarından ve evsizlerden geçilmiyor.

Söz konusu videosunda Almanya'nın iç yüzünü gözler önüne seren Youtuber, uyuşturucu sorununun yanı sıra, bölgedeki organize suç gruplarına ve yoksullukla mücadele eden yaşlı insanlara da dikkat çekti.

Ayrıca videoda, bazı yaşlı Almanların geçimlerini sağlamak için pet şişe topladıkları da gözden kaçmadı.

Video kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.