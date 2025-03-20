Almanya: Suriye'nin iç savaşa dönmemesi hedefimiz

Baerbock, bugün Suriye'nin başkenti Şam'da yaptığı açıklamada, Suriye'de özellikle enerji altyapısının iyi çalışmadığını, çocukların yıllardır okula gitmediğini, insanların yoksulluk sınırı altında bulunduğunu belirterek, Almanya'nın bu konuda destek vermek istediğini ifade etti.

Buradaki bir elektrik santralinin modernizasyonu konusunda Almanya'nın yardımcı olabileceğini dile getiren Baerbock, "AB olarak yaptırımları kademeli olarak hafifletiyor olmamız (Suriye'de) yeniden inşanın devam etmesi için önemli." dedi.

Baerbock, Almanya'nın, Brüksel'de düzenlenen Suriye Konferansı'nda ülkenin yeniden inşası için 300 milyon avro sağlamayı vadettiğini, ancak ihtiyacın daha büyük olduğunu ve özel yatırımların ülkeye gelmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bu özel yatırımların, istikrarlı ve işlevini yerine getiren bir devlet olduğunda geleceğini belirten Baerbock, birlik içinde bir Suriye'nin ilk adımlarının atıldığını söyledi.

Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmaya işaret eden Baerbock, şimdi bunu siyasi bir sürecin ve gerçek bir katılımın takip etmesi gerektiğini dile getirdi.

Baerbock, ülkedeki diğer gruplarla da bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dönüşüme giden yolun uzun, taşlı ve engellerle dolu olduğunu belirten Baerbock, "Ancak insanların bu yolda birlikte ilerlemek istediklerine dair net bir his var. Şu anda her şey bıçak sırtı ancak halk hazır. Uluslararası toplum da halkın yolunu desteklemeye, yoldan çıkmamasını sağlamaya hazır." diye konuştu.

Umudun gerçekleşmesini istediklerini vurgulayan Baerbock, "Ortak hedefimiz, Suriye'nin bir daha asla iç savaşa dönmemesini sağlamaktır." ifadesini kullandı.

SURİYE'NİN DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILMASINDAN YANAYIZ

Baerbock, bunun aynı zamanda Suriyelilerin ülkelerinin geleceğine egemen bir şekilde kendilerinin karar vermesi anlamına geldiğini, yabancı aktörlerin etkisinin bugüne kadar savaş ve kaostan başka bir şey getirmediğini söyledi.

Yeni Suriye'de de Suriye topraklarına yönelik yabancı saldırıların istikrarı tehlikeye attığını ve uluslararası hukukla çeliştiğini söyleyen Baerbock, "Aynı zamanda Suriye'den komşularının güvenlik çıkarlarına tehdit oluşturulmaması gerektiği de açıktır. Bu nedenle milislerin silahsızlandırılması ve ulusal güvenlik mimarisine entegre edilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle Suriye'nin DEAŞ karşıtı koalisyona katılmasından yanayız." ifadesini kullandı.

Bunu daha önce Paris'te de dile getirdiğini ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birkaç kez konuştuğunu aktaran Baerbock, bugün yaptığı görüşmelerde bunun için ne gibi adımların atılması gerektiği ve bunun mümkün olup olmayacağı konusunda yoğun şekilde düşünüldüğünü duymanın iyi olduğunu belirtti.

Almanya'nın Şam'da yeniden büyükelçiliğini resmen açmasına da değinen Baerbock, "Bu büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Almanya'nın Şam'a geri döndüğünü net bir şekilde söylüyoruz. Almanya'nın Suriye'nin istikrarına büyük ilgisi var." dedi.

Baerbock, Şam temasları kapsamında bugün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.