İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2023 Pazartesi / 1 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6066
  • EURO
    30,6225
  • ALTIN
    1790.12
  • BIST100
    7568.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını artırıyor
Dünya

Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını artırıyor

Almanya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar avroya yükseltmeyi planladığı bildirildi.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 20:50 - Güncelleme:
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını artırıyor
ABONE OL

Kamu yayıncısı ARD'nin haberine göre, Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon ortakları Yeşiller ve liberal Hür Demokratlar (FDP), askeri yardım bütçesi üzerinde anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda 2024'te Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını 8 milyar avroya yükseltecek.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, anlaşmayla ilgili ayrıntı vermedi ancak parlamentonun bütçe komitesinin bu hafta içinde askeri yardım konusunu görüşmek üzere toplanacağını bildirdi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kiev'de, Batı'nın askeri desteğinin artık İsrail'e yönlendirileceği endişesi varken hükümetin, Ukrayna'ya askeri desteğinin devam edeceği konusunda güvence vermek istediğini dile getirdi.

Pistorius, "Ukrayna mücadelesini sürdürmek zorunda ve aynı zamanda dünya kamuoyunun dikkatinin bir kısmı İsrail'e yönelmiş durumda. Desteğimiz, Ukrayna'ya, onları terk etmeyeceğimize dair güçlü bir işarettir." ifadelerini kullandı.

  • Almanya yardımı
  • Ukrayna askeri
  • 8 milyar avro

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.