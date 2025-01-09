Almanya, Ukrayna'ya ilave füzeler sağlayacak

Pistorius, ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı kapsamında gazetecilere açıklama yaptı.

Toplantıda 50 ülkeden temsilcinin gelecekte de Ukrayna'ya aktif ve güvenilir bir şekilde destek vermeyi sürdürmeyi ele aldığını belirten Pistorius, Almanya'nın 2024'te Ukrayna'ya yaklaşık 8 milyar avroluk destek sağladığını ifade etti.

Pistorius, Ukrayna'ya şimdiye kadar 6 Iris-T hava savunma sistemi sağladıklarını, bu yıl da daha önce söz verilen 3 Iris-T SLS ve 3 Iris-T SLM sistemlerini teslim edeceklerini dile getirerek, "Başlangıçta Alman ordusu için düşünülen ve şimdi doğrudan üretimden Ukrayna'ya yönlendirdiğimiz Iris-T sistemleri için ilave füzeler sağlayacağız." dedi.

Sağlanacak sistemler konusunda takvime uyacaklarını belirten Pistorius, Ukrayna için bu yıl Alman üretimi 4 modern obüs, 20 Marder tipi piyade savaş tankı ile 22 Leopard 1A5 muharebe tankı tedarik edeceklerini söyledi.

ALMANYA, POLONYA'YA PATRİOT SİSTEMLERİ VE ASKER KONUŞLANDIRACAK

Pistorius, Almanya'nın 2022'den beri 19 bin Ukraynalı askere eğitim verdiğini, bu yıl da 10 bin Ukraynalı askere eğitim vermeyi planladıklarını ifade etti.

Bakan Pistorius, gelecek haftalarda 2 Patriot hava savunma sistemi ve 200 askeri 6 aylık süre için Polonya'da konuşlandıracaklarını ve bunların NATO'ya bağlı olacağını dile getirdi.

Ukrayna Savunma Temas Grubunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pistorius, bu formatın, Donald Trump'ın ABD'de başkanlık görevini üstleneceği 20 Ocak'tan sonra da ABD liderliğinde devam etmesinden yana olduğunu kaydetti.