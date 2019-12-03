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Almanya Uyum Bakanı Widmann-Mauz: Müslüman düşmanlığı gerçek bir tehdittir

Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, aşırı sağcılık, antisemitizm ve Müslüman düşmanlığının etkili şekilde mücadele edilmesi gereken gerçek tehditler olduğunu söyledi.

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Widmann-Mauz, Berlin'de 12. Uyum Raporunun tanıtımında yaptığı konuşmada, Almanya'da yılda bin 100 aşırı sağcı saldırının yapıldığını belirtti.

Özgür ve güvenli bir ülkede tüm insanların korkusuz şekilde yaşamalarının garanti altına alınması gerektiğini vurgulayan Widmann-Mauz, "Aşırı sağcılık, antisemitizm ve Müslüman düşmanlığı etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerekten gerçek tehditlerdir." şeklinde konuştu.

Widmann-Mauz, aşırı sağcılık, antisemitizm, Müslüman düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini dile getirerek, Alman hükümetinin aşırı sağcılıkla mücadele paketini yaklaşık bir ay önce kabul ettiğini anımsattı.

Hukuk devletinin nefret suçlarıyla mücadele konusunda tüm araçları kullanması gerektiğini vurgulayan Widmann-Mauz, bunun internette işlenen suçlar için de geçerli olduğunu belirtti.

Widmann-Mauz, insanlara kökeninden, inancından ve dış görünüşünden dolayı hakaret veya tehdit edilmesi gibi her türlü aşırı sağcı gelişmeden endişe duyduğunu kaydetti.

Almanya'da 20,8 milyon göçmen kökenlinin yaşadığını ifade eden Widmann-Mauz, göçmen kökenlilerin Almanya'da nüfusun yüzde 25,5'ini oluşturduğuna işaret etti.

Göçmen kökenlilerin topluma uyum sağlamasına ilişkin çalışmalarının bir düzen içinde yapılması gerektiğini anlatan Widmann-Mauz, "Lisan uyumun anahtarıdır. Çok sayıda çocuk Almanca bilmeden okula başlıyor. Tüm çocukların okul öncesi desteklenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

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