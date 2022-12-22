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Dünya

Almanya, vatandaşlarının aşılanması için BioNTech aşılarını Çin'e yolladı

Almanya, Çin hükümeti ile vardığı sınır kullanım anlaşması uyarınca bu ülkede yaşayan vatandaşlarının aşılanması için BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarını Pekin'e gönderdi.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 18:25 - Güncelleme:
Almanya, vatandaşlarının aşılanması için BioNTech aşılarını Çin'e yolladı
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Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Patricia Flor, Çin ana karasındaki Alman vatandaşlarının gelecek haftalarda BioNTech aşısından yararlanabileceklerini duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un geçen ayki Pekin ziyaretinde henüz ana karada kullanımına onay verilmeyen aşının Alman vatandaşlarına sınırlı uygulanması için anlaşmaya varılmıştı. Scholz, sınırlı kullanım onayının aşının yaygın kullanımı için ilk adım olmasını dilediğini ifade etmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, dün yaptığı açıklamada, aşıları taşıyan uçağın Pekin'e ulaşmasını beklediklerini bildirmişti.

Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech şirketi tarafından geliştirilen aşı, Çin ana karasında kullanılan ilk ithal aşı olacak.

Çin ana karasında bugüne kadar Çinli şirketler Sinopharm, Sinovac ve CanSino Biotech'in ürettikleri aşılar dışındaki Kovid-19 aşılarının kullanımına onay verilmemişti.

Çin'deki üretim ve dağıtım hakları Fosun Pharma şirketinde olan aşı ana karada kullanılmazken, Çin'in Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgeleri ile Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'da uygulanıyor.

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