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Dünya

Almanya ve Endonezya savunma konusunda anlaştı

Almanya ve Endonezya, savunma alanında işbirliklerini güçlendirmek ve bölgedeki diğer ülkelerle ortak askeri tatbikat planlamak konusunda anlaşmaya vardı.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 16:17 - Güncelleme:
Almanya ve Endonezya savunma konusunda anlaştı
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto ile Jakarta'da bir araya geldi. Görüşmede, iki tarafın da savunma alanında işbirliğini geliştirmek ve bölgedeki diğer ülkelerle askeri tatbikat planlama konularında anlaştıkları bildirildi.

Pistorius, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke arasında gelişen ilişkilerin ele alındığını belirterek, "Denizaltılarla ilgili anlaşma yapma imkanından ve halihazırda Endonezya'ya sevkiyatı yapılan iki mayın tarama gemisinden bahsettik." ifadesini kullandı.

İki bakan da açıklamalarında, Almanya ve Endonezya'nın bölgedeki diğer ülkelerle yapmayı planladığı ortak askeri tatbikatla ilgili detay vermedi.

Pistorius ve Subianto, Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na katılmıştı.

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