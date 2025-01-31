Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katmak için Eurofighter Typhoon jetlerini satın almayı değerlendiren Türkiye'ye Fransa'nın da Meteor füzesi için sıcak bakması Yunanistan'da endişeye yol açtı. Hem Almanya'nın hem de Fransa'nın Türkiye'ye yeşil ışık yakması Atina'da güçlü tepkileri beraberinde getirirken Yunanistan Fransa'ya 2021'de imzaladıkları karşılıklı anlaşmayı hatırlatmaya çalıştı. Dendias ise Fransız Büyükelçi'yi çağırarak izahat istediği bildirildi.

ALMANYA VE FRANSA'DAN YUNANİSTAN'I ÜZECEK TÜRKİYE KARARI

Almanya ve Fransa'nın Türkiye hakkındaki olumlu kararları komşu ülke Bulgaristan basınında da gündem oldu. Bulgar basını, "Almanya ve Fransa, Türkiye için Meteor füzesi anlaşmasına yeşil ışık yaktı" başlığıyla bir haber yayımladı.

Türkiye'nin gelecekteki Eurofighter Typhoon jetleri için gelişmiş silahların satın alınmasıyla hava kuvvetlerini güçlendirmenin eşiğinde olduğunu söyleyen Bulgar basını, son uluslararası raporlara göre, bu anlaşmanın sonuçlandırılmasında önemli bir faktörün Türkiye'nin Almanya'dan aldığı destek olduğunu yazdı.

Meteor füzesinin geliştirilmesinde yer alan ülkeler arasındaki üç önemli oyuncu Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya'nın Türkiye ile güçlü bağlarını sürdürdüğü ve söz konusu bu ülkelerin füzenin satışına engel görmediği aktarıldı.

MİÇOTAKİS'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'nın da yer aldığı konsorsiyumun Türkiye'ye füze satışı hakkında bilgisinin olmadığını ifade etti. Miçotakis ayrıca, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın konuyla ilgili açıklama yapmak üzere Fransa'nın Atina Büyükelçisi'ni çağırmasını değerlendirdi.

Miçotakis, "Fransa'nın böyle bir karar alıp almadığı konusunda bize bilgi verilmedi. Milli Savunma Bakanı bunu bir tedbir olarak yapmış olabilir. Ancak Türkiye tarafından da bir miktar ilgi olmuş olabilir. Bana böyle bir karar tebliğ edilmedi. Bakalım nasıl gelişecek. Bazen de önlem tedaviden daha iyidir." dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Dendias, "Fransız Büyükelçi'ye böylesi bir olasılığa Yunanistan'ın tepkisini dile getirdim. Böylesi bir durum iki ülke arasında bugüne dek hakim olan mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır." ifadesini kullanmıştı.

"ATİNA'DA GÜÇLÜ TEPKİLERE YOL AÇTI"

Almanya'nın yakın zamanda Türkiye'ye silah ihracatına ilişkin kısıtlamalarını hafifleterek bu önemli anlaşmanın önünü etkili bir şekilde açtığını hatırlatan komşu ülke basını, "Fransa'ya gelince, Türk Hava Kuvvetleri'ne Meteor füzelerinin olası satışına örtülü onay vermiş gibi görünüyor. Bu gelişme, Yunan hükümetinin ciddi endişelerini dile getirdiği Atina'da güçlü tepkilere yol açtı." dedi.

Haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın "Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile yaptığım görüşmelerin ardından bugün, Türkiye'ye Meteor füzelerinin olası satışı hakkında resmi olarak bilgi talep etmek üzere Fransa Büyükelçisi Sayın Laurence Auer ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldim" dediği yer aldı.

Yunanistan'ın bu ayın başlarında, potansiyel anlaşmaya karşı olduklarını belirttiği ve hatta engellemeye çalıştığı ifade edilen haberde, "Son raporlara göre, Birleşik Krallık'tan gelen baskı Paris'in duruşunu yumuşatmada önemli bir rol oynadı." denildi.

Haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı;

"Yunanistan, tarihi gerginlikler, jeopolitik kaygılar ve askeri-operasyonel endişelerin birleşimi nedeniyle Meteor hava-hava füzelerinin Türkiye'ye potansiyel satışına karşı çıkıyor."

Haberin devamında ise, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşmasına atıfta bulunuldu.

Meteor füzelerinin potansiyel edinimi, Türkiye'nin hava üstünlüğünü önemli ölçüde güçlendireceği ve iki NATO müttefiki arasındaki hassas dengeyi değiştireceğini yazan Bulgar basını haberinde, "Yunanistan, caydırıcılığı sürdürmek için kendi gelişmiş hava kuvvetlerine, özellikle Meteor füzeleriyle donatılmış Rafale savaş uçağı filosuna büyük ölçüde güvenmektedir. Türkiye'nin aynı yeteneği sahaya sürmesine izin vermek, bu stratejik avantajı zayıflatacak ve Ankara'yı cesaretlendirecektir." ifadelerini kullandı.

"Askeri-operasyonel açıdan Meteor füzesi, görsel-ötesi menzil[BVR]hava muharebesinde oyunun kurallarını değiştiriyor. Uzun menzilli yetenekleri, gelişmiş güdüm sistemi ve yüksek öldürme olasılığıyla, uçakların düşman avcı uçaklarıyla kendi füze angajman bölgelerine girmeden önce çatışmaya girmelerini sağlıyor." diyen Bulgar basını, Yunanistan'nın özellikle F-16 Block 70 savaş uçaklarının planlı edinimi olmak üzere, Türkiye'nin büyüyen hava gücünü dengelemek için bu füzelere yatırım yaptığını belirtti.

Dendias'tan Fransa'ya Türkiye uyarısı! Türkiye'nin hamlelerinin Yunanistan'ı zorlayacağını yazan komşu ülke Bulgaristan basını haberde, "Türkiye, gelecekteki Eurofighter Typhoon'ları veya başka bir platform için Meteor füzeleri alırsa, bu Yunanistan'ın hava caydırıcılığı uygulama yeteneğini önemli ölçüde azaltacak ve Atina'yı tüm hava savunma doktrinini yeniden düşünmeye zorlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Yunanistan'ın acil taktiksel etkilerin ötesinde, böyle bir satışın daha geniş stratejik sonuçlarından da çekindiği aktarıldı.

Türkiye'nin söz konusu füzeleri yerli savaş uçağı programlarına entegre etme olasılığının Atina'yı daha de endişelendireceğinin belirtildiği haberde, "Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa ortaklarına satışın engellenmesi yönünde baskı yapıyor." dedi.

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