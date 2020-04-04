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Dünya

Almanya ve Hollanda'da Müslümanlara hoparlörden ezan jesti

Almanya ve Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla hoparlörden ezan okunması uygulaması yaygınlaşarak devam ediyor.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 08:09 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 08:09
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Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) ait 100'e yakın camide bugün ezanlar hoparlörden okundu.

DİTİB Essen Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Essen bölgesinde 50’nin üzerinde camide öğle ve akşam vakitlerinde ezan okunduğunu söyledi.

Alptekin, Almanya'da bazı istisnai durumlar hariç ezanın hoparlörden okunmasına izin verilmediğini hatırlattı.

Kovid-19 salgının ardından verilen izin için Alman makamlarına teşekkür eden Alptekin, 'Mabetlerimizi evlerimize taşıyoruz. Sosyal medyada olumlu cevaplar alıyoruz. Geri dönüşlerden de çok memnunuz. Allah bu musibetten bütün insanlığı muhafaza eylesin. Cemaatimizi salgın süreci boyunca da devamlı uyarıyoruz. Bilhassa büyüklerimizin evde kalmalarını istiyoruz. Bu meyanda başarılı olduğumuzu da söyleyebiliriz.' ifadelerini kullandı.

Hollanda’da da Kovid-19’dan dolayı toplumsal dayanışma için cuma namazı vaktinde hoparlörden ezan okunması uygulaması yaygınlaşıyor.

Ülkede çok sayıda camide cuma namazı vaktinde hoparlörden ezan okundu.

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