Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Norveçli mevkidaşı Bjorn Arild Gram tarafından Bergen'de temeli atılan yeni bakım ve onarım merkeziyle, iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki işbirliği artırılacak.

Bakan Pistorius, burada yaptığı konuşmada, Alman Deniz Kuvvetleri için dört yeni denizaltının daha alınmasının elzem olduğunu düşündüğünü belirterek Federal Meclis Bütçe Komisyonunun söz konusu projeyi onaylamasını umduğunu kaydetti.

Pistorius, "Denizaltılara ihtiyacımız var çünkü denizlerdeki tehdit durumu bunu kesinlikle gerekli kılıyor. Rus donanması Kuzey Denizi, Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi'nde son derece aktif ve açık bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Hibrit saldırılara ve Rusya'dan gelen ve giderek artan tehdide değinen Pistorius, "Belirsiz zamanlarda yaşıyoruz ama bugün buradan bir birlik mesajı gönderiyoruz." dedi.

Ukrayna'nın kasası doldu taştı! AB ek bütçe yardımını açıkladı Almanya ve Norveç, 2021'de toplam 6 denizaltının tedariki için Thyssen Krupp Marine Systems ile ortak sözleşme imzalamıştı.

Proje "U212 CD" adıyla yürütülüyor ve her iki ülkenin denizaltıları için ortak bir tasarım hedefleniyor.

Yeni denizaltılar yaklaşık 72 metre uzunluğunda olacak ve her birinde 30 kişilik mürettebat görev alabilecek.

