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Dünya

Almanya yanıyor! 29,4 dereceyle tarihin en sıcak gecesi yaşandı

Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Kubschütz beldesinde gece sıcaklığı 29,4 santigrat dereceye ulaşarak ülke tarihinin en sıcak gecesi olarak kayıtlara geçti.

AA28 Haziran 2026 Pazar 13:31 - Güncelleme:
Almanya yanıyor! 29,4 dereceyle tarihin en sıcak gecesi yaşandı
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Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, Bautzen kentine bağlı Kubschütz'te gece sıcaklığının 29,4 santigrat derecenin altına düşmediği belirtildi.

Açıklamada, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı günden bu yana Almanya'da ölçülen en yüksek gece sıcaklığı olduğu ifade edildi. Daha önceki rekorun ise 27,2 santigrat derece ile Rheinland-Pfalz eyaletindeki Weinbiet Dağı'nda kaydedildiği aktarıldı.

Almanya'da sabah saat 08.00 itibarıyla bazı ölçüm istasyonlarında sıcaklıkların 30 dereceyi aştığı belirtilen açıklamada, özellikle ülkenin doğu bölgelerinde bugün de hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşmasının beklendiği ve birçok yerde aşırı sıcakların etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

- SICAKLIK 41,4 DERECEYE ÇIKTI

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlerde, Saksonya-Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz beldesinde dün 41,5 santigrat derece ölçüldüğü ve ülkede sıcaklık rekoru kırıldığı belirtildi.

Haberde, Saarland eyaletinin Saarbrücken-Burbach kentinde de 41,3 santigrat derece ölçüldüğü kaydedildi.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), sıcaklık rekorlarına ilişkin verilerin ölçüm istasyonlarında yerinde yeniden kontrol edileceğini, rekorun kesinleşmesi halinde açıklamanın hafta sonundan sonra yapılacağını bildirdi.

- 2 EYALETTE ORMAN YANGINI

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Saksonya ile Brandenburg eyaletleri arasında bulunan Gohrischheide ormanlık alanı ile Rheinland-Pfalz eyaletinin Traisen beldesinde orman yangınları çıktı.

Gohrischheide'de 16 hektarlık alanda yangın çıktığı aktarılan haberde, iki yangın söndürme helikopteri ve yaklaşık 200 itfaiyecinin müdahaleye katıldığı belirtildi.

Bölgenin eski bir askeri eğitim alanı olması nedeniyle, alandaki mühimmat kalıntılarının patlamasının yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi.

Rheinland-Pfalz'ın Traisen beldesindeki ormanlık alanda da mühimmat kalıntılarının bulunduğu belirtilen haberde, patlamalar nedeniyle yangın söndürme çalışmalarına ara verildiği ifade edildi.

Haberde, Traisen'de bazı caddelerdeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği, tahliye edilen yapılar için ise şu an herhangi bir tehlike bulunmadığı aktarıldı.

Öte yandan Leipzig kentinde, sıcak havadan kaynaklanan ray hasarı nedeniyle tramvay seferlerinin yarın sabaha kadar durdurulduğu bildirildi.

  • Saksonya
  • Kubschütz
  • Sıcaklık
  • almanya

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