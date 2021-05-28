Star.com.tr 28 Mayıs 2021 Cuma 00:08 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 00:09

Namibya hükümet sözcüsüne, Almanya'nın bir asır önce ülkeyi koloni haline getirip toplu katliam ve toprakları ele geçirmelerdeki rolünü telafi etmek için 30 yıl boyunca Namibya'da 1.1 milyar euro (1.3 milyar dolar) değerindeki projeleri finanse etmeyi kabul etti.

1904-1908 yılları arasında Alman sömürge güçleri tarafından binlerce Namibya vatandaşı Alman askeleri tarafından öldürüldü.

Hayatta kalanların birçoğunun köle işi olarak kullanılmak üzere toplama kamplarına gönderildiği, birçoğunun çöllerde soğuk, yetersiz beslenme ve yorgunluktan öldüğü belirlendi.

Namibya cumhurbaşkanlığı sözcüsü Alfredo Hengari yaptığı açıklamada, konuyla ilgili dokuzuncu tur müzakerelerin sonunda, her iki ülkenin özel elçileri tarafından 15 Mayıs'ta anlaşmanın ana hatlarını çizen ortak bir deklarasyon yapıldığını söyledi.

Namibya katliamı

Almanya, Güney Batı Afrika'da yaşayn 80 bin kişilik Herero kabilesinin 65 binini ve 20 bin nüfuslu Namas kabilesinden yaklaşık 10 binini öldürdüğü tahmin ediliyor.

Namibya medyası, Almanya'nın katliamdan etkilenen topluluklara doğrudan fayda sağlayacak altyapı, sağlık hizmetleri ve eğitim programlarına 1.1 milyar euro (1.3 milyar dolar) fon sağlamayı kabul ettiğini bildirdi.

Bu konu hakkında uluslararası toplumda mücadele eden Namibyalılar Alman sömürge güçlerinin elinde "geri dönüşü olmayan zararlar" gören iki toplum için bu cezanın yeterli olmadığını söyledi.

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