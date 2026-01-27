Avrupa'da terör örgütü PKK'ya en fazla alan açan ülkelerin başında gelen Almanya'da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Suriye ordusunun son operasyonlarının ardından terör örgütü YPG'nin sona yaklaştığını yazdı. Gazete, diplomat ve uzman görüşlerine dayandırdığı analizinde, örgütün artık ayakta kalamayacağı yönünde ortak bir kanaat oluştuğunu vurguladı.

"YARI DEVLET HAYALİ ÇÖKTÜ"

FAZ'da yer alan değerlendirmede, YPG/SDG'nin yıllardır sürdürdüğü "bağımsız ya da yarı bağımsız yapı" hayalinin tükendiği belirtildi. Haberde görüşlerine başvurulan uzmanlar, sahadaki askeri ve siyasi gelişmelerin örgütün geleceğini çıkmaza soktuğunu ifade etti.

ALMANLAR ÖRGÜT ANLATISINA PRİM VERMEDİ

Gazete, YPG çevrelerinin "Kürtlerin özgürlükçü bir düzen kurarken ihanetle karşılaştığı" yönündeki söylemlerinin artık Almanya'da da inandırıcılığını yitirdiğini yazdı.

FAZ, bu anlatının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, 2011'de Suriye'de Esed'e karşı başlayan ayaklanmalar sırasında kuzeydoğudaki Kürt yapıların büyük ölçüde sessiz kaldığına dikkat çekti.

FAZ AÇIKÇA YAZDI: YPG, PKK'NIN TA KENDİSİ

Analizde, YPG'nin SDG adı altında faaliyet yürütmesine rağmen PKK ile olan organik bağlarının görmezden gelinemeyeceği belirtildi. FAZ, YPG'nin uzun yıllar PKK'nın Suriye kolu olarak tanımlandığını, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın portrelerinin bölgede yaygın şekilde kullanıldığını yazdı.

Gazeteye göre, bu süreçte rejimle örtülü bir mutabakata gidildi; rejimin çekilmesi karşılığında Kürt yapılar tarafsız kaldı ve YPG sahada kontrolü ele geçirdi.

ARAP TOPRAKLARINI İŞGAL ETTİLER, PETROLÜ ESED'E SATTILAR

FAZ'ın analizinde, YPG öncülüğündeki yapının zamanla sadece Kürt bölgeleriyle yetinmediği vurgulandı. Çoğunluğu Arap nüfustan oluşan bölgelerin kontrol altına alındığı, Suriye'nin petrol kaynaklarının büyük bölümünün ele geçirildiği ve bu kaynaklar üzerinden Esed rejimiyle ticaret yapıldığı ifade edildi.

Haberde, ABD'nin bu süreçte PKK bağlantılarını görmezden geldiği ve örgüte silah ile para desteği sağladığı yönündeki eleştiriler de yer aldı.

"ÖZGÜRLÜK" MASKESİ DÜŞTÜ

FAZ, YPG'nin "özgürlükçü kurtarıcı" imajının sahadaki uygulamalar nedeniyle çöktüğünü yazdı. Gazete, Amnesty International'ın 2015 tarihli raporuna atıfla, örgütün sivilleri zorla yerinden ettiği ve bazı yerleşim yerlerini yıktığına dair bulguların bulunduğunu hatırlattı.

Terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan bölgelerde veya örgüte destek verdiği iddia edilen yerleşimlerde sivillerin topluca cezalandırıldığına dair ciddi kanıtların bulunduğu da vurgulandı.

AB RAPORLARI İFŞA ETTİ: ÇOCUKLARI SİLAH ALTINA ALDILAR

FAZ analizinde, Avrupa Birliği İltica Ajansı'nın raporlarına da yer verdi. Ajansın 2023 tarihli raporunda, SDG'nin yargısız infazlar gerçekleştirdiği, keyfi tutuklamalar yaptığı ve ölümcül işkence uygulamalarına başvurduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, 2022 yılına kadar çocukların zorla silah altına alındığı bilgisi de yer aldı.