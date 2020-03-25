Almanya'da ajan krizi! Askeri çevirmen devlet sırlarını MOIS'e sızdırmış

star.com.tr 25 Mart 2020 Çarşamba 20:57 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 21:00

Mahkemeden yapılan açıklamada, Abdulhamid S.'nin çevirmen olarak görevini kötüye kullandığı ve devlet sırlarını İran istihbarat servisinin bir çalışanına ilettiği belirtildi. Ayrıca şahsın eşi Asia S.'nin de onun ihanet faaliyetlerini desteklediği ileri sürüldü.

Almanya'daki federal savcılar orduya çalışan çevirmenin, Abdulhamid adında bir şahıs olduğunu açıklarken, şahsın Almanya'daki gizlilik kuralları nedeniyle soyadını yayınlanmadı. Açıklmaya göre Abdulhamid, casusluk suçlarını itiraf etti.

Koblenz mahkemesi Kabil doğumlu Abdülhamed'e 6 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Eşi Asia ise, casusluğa yardım ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yürütülen soruşturmaya göre, Abdulhamid'in 2013-2017 yılları arasında çeşitli Avrupa şehirlerinde İran İslam Cumhuriyeti ajanları ile bir araya geldiği ileri sürülüyor. Ayrıca, Alman Silahlı Kuvvetlerinin karargah planlarının yanı sıra, Alman savunma departmanının belirli “ülkeleri ve konuları” kapsayan analiz materyallerini sızdırdığı belirtiliyor.

'İRAN İSTİHBARATI 37 BİN DOLAR ÖDEDİ' İDDİASI

Alman yetkililer, Abdülhamid'i 2019 yılında Renanya-Palatina eyaletinde tutuklamıştı.

Mahkeme, Abdulhamid'in devlet sırlarını İran ajanlarına aktarmaya neyin sebep olduğunu belirleyemedi. Ancak Abdulhamid'in, İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı (MOIS) ajanları ile en az 8 kez görüştüğü ve İran istihbaratının ona 37 bin dolar para verdiği belirtildi.

Abdülhamid'in eşinin de, 2016 yılının başından itibaren casusluk faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olduğu ve seyahatlerini ayarlayarak onu desteklediği belirtildi.

Ayrıca her iki şahsın da mahkemeye itiraz hakkının olduğu ifade edildi.

Kaynaklara göre İran, Almanya'da yoğun bir şekilde casusluk faaliyeti yürütmeye çalışıyor.

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