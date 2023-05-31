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Dünya

Almanya'da aşırı solcu Lina E'ye hapis cezası

Almanya'da Neonazilere yönelik saldırlar düzenlediği suçlamasıyla yargılanan aşırı solcu Lina E, 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
Almanya'da aşırı solcu Lina E'ye hapis cezası
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Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada baş sanık 28 yaşındaki Lina E'ye suç örgütüne üye olmaktan 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Davada Lina E. ile yargılanan 28 ila 37 yaşlarındaki 3 kişi de suç örgütüne üye olmak ve örgüte yardım etmekten 2 yıl 5 ay ila 3 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Mahkeme Başkanı Hans Schlüter-Staats cezaları açıkladıktan sonra mahkeme salonunda yükselen protesto seslerinden dolayı duruşmaya ara verdi.

Mahkeme binasının dışında Lina E. ile dayanışma göstermek için çok sayıda kişi toplandı.

Federal Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, sanıkların 2018-2020 yıllarında Leipzig, Wurzen ve Eisenach kentlerinde toplam 13 kişinin yaralandığı Neonazilere yönelik saldırlar düzenlediği, Lina E'nin bu saldırılarda grubun lideri olduğu ifade edildi.

İddianamede Kasım 2020'de gözaltına alınan Lina E'ye 8 yıl hapis cezası verilmesi talep edildi.

Savunma avukatları ise davanın "siyasi" olduğunu savunarak müvekkillerinin beraatini istedi.

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