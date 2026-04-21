İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8939
  • EURO
    52,9074
  • ALTIN
    6895.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da asker krizi! Yaş sınırı 70'e çıkarılacak
Almanya'da asker krizi! Yaş sınırı 70'e çıkarılacak

Almanya'da Yedek Subaylar Birliği Başkanı Bastian Ernst, yedek subaylar için emeklilik yaşının 65'ten 70'e çıkarılmasını önerdi.

AA21 Nisan 2026 Salı 16:41
ABONE OL

Ernst, basın ajansı RedaktionsNetzwerk'e (RND) yaptığı açıklamada, ülkenin savunma kapasitesinin artırılması için yedek subaylar için emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savundu.

Çalışanların emekli olma yaşının da artırıldığına dikkati çeken Ernst, "Yedek subaylar için emeklilik yaş sınırını 65'ten 70'e çıkarmalıyız." ifadesini kullandı.

Çalışan insanların daha uzun süre formda kaldığını savunan Ernst, "Hayat ve mesleki deneyime sahip bu insanların kaynaklarını boşa harcamamalıyız. Eğer genç insan eksikliğinden yakınıyorsak, yaş piramidinin diğer ucuna da odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ordusu, 2035 yılına kadar en az 260 bin aktif, 200 bin yedek asker hedefine ulaşmak istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

''Köyün neşesi'' hüzne boğdu! İmam gözyaşı dökerek cenazeyi kıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.