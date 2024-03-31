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Dünya

Almanya'da asker paniği: Reşit olmadan silah altına alındılar

Almanya ordusuna (Bundeswehr) geçen yıl 18 bin 802 yeni asker katıldığı ve bunların 1996'sının 17 yaşında olduğu belirtildi.

AA31 Mart 2024 Pazar 14:37 - Güncelleme:
Almanya'da asker paniği: Reşit olmadan silah altına alındılar
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Alman medyasında yer alan haberlerde, reşit olmayan 1996 kişinin kapsamlı fiziksel ve psikolojik yetenek testini geçmelerinin ardından askere alındıkları, nöbet tutmadıkları ve yurt dışı görevlerine katılmadıkları ifade edildi.

Reşit olmayan askerlerin silahları ise sadece eğitim amaçlı kullanabildikleri vurgulandı.

Zorunu askerliğin 2011 yılında kaldırıldığı Almanya'da mevcut durumda 180 bin olan asker sayısının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor.

Ülkede askerlik sistemi profesyonel askerler ve gönüllülük esasına dayanıyor.

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl'ün hazırladığı ve 12 Mart'ta Berlin'de kamuoyuna açıkladığı "2023 yılı değerlendirme raporunda" Silahlı Kuvvetlerin en büyük sıkıntısının personel, altyapı ve teçhizat olduğu belirtilmişti.

Högl orduda "muazzam" personel açığı bulunduğuna dikkati çekerek, "Çıkardığımız sonuç ordunun yaşlandığı ve giderek küçüldüğüdür." ifadesini kullanmıştı.

  • Almanya ordusu
  • Bundeswehr
  • asker katılımı

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