Almanya'da Avrupa'daki ırkçılık protesto edildi

Çok sayıda sivil toplum örgütü ve inisiyatifin "Herkes için bir Avrupa" sloganıyla düzenlediği gösteriler, başkent Berlin'in yanı sıra Köln, Leipzig, Münih, Hamburg ve Stuttgart'ta gerçekleştirildi.

Berlin'de Alexander Meydanı'nda toplanan göstericiler, Leipziger Caddesi ve 17 Haziran Caddesi üzerinden Zafer Anıtı'na yürüdü.

"Nasyonalizme karşı herkes için bir Avrupa", "Bölünmez" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, Avrupa'da ırkçılığın yeri olmadığı yönünde sloganlar attı.

Avrupa Birliği (AB) bayraklarının taşındığı yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Yürüyüş sırasında yapılan konuşmalarda, AP seçimlerinde aşırı sağcı ve popülist partilere oy verilmemesi çağrısında bulunularak, "Avrupa'da ayrımcılığın, İslam ve Yahudi düşmanlığının yeri yok. İnsan hakları özellikle azınlık haklarıdır." ifadesi kullanıldı.

Köln'de de 5 farklı noktadan başlayan yürüyüşün sonunda yaklaşık 25 bin gösterici, Ren Nehri kıyısındaki Deutz Werft Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Avrupa birleş", "Irkçılığa karşı sesinizi yükseltin" ve "Irkçıları seçmeyin" yazılı dövizler taşıdı.

Köln'deki gösteriye Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andreas Nahles ile Federal Adalet Bakanı ve AP seçimlerinde SPD'nin liste başı adayı Katarina Barley de katıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gösterilere yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu sinyal için teşekkürler. Biz, birkaç kişinin değil, çoğunun Avrupa'sını, birbirlerine karşı olanların değil beraberliğin Avrupa'sını istiyoruz. Bunu 26 Mayıs'ta sandıklarda göstermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.