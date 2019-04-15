Almanya'da ayrımcılık: Bölümünü ‘Türk kültürü öğretiyorsun’ diyerek kapattılar
Avukat Nurten Satılmış Almanya'daki ayrımcılığı bu sözlerle açıkladı: Bana Köln Üniversitesi’nde, ‘Git Türkiye’de çalış’ dediler. Sonra, ders verdiğim bölümü, ‘Türk kültürü öğretiyorsun’ diyerek kapattılar.
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Frankfurt’ta Türk toplumu temsilcileriyle görüştü.
Bunlardan biri olan Nurten Satılmış adlı avukat, “Bana Köln Üniversitesi’nde, ‘Git Türkiye’de çalış’ dediler. Sonra, ders verdiğim bölümü, ‘Türk kültürü öğretiyorsun’ diyerek kapattılar” sözleriyle en üst perdeden ayrımcılığı dile getirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.