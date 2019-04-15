Almanya'da ayrımcılık: Bölümünü ‘Türk kültürü öğretiyorsun’ diyerek kapattılar

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Frankfurt’ta Türk toplumu temsilcileriyle görüştü.

Bunlardan biri olan Nurten Satılmış adlı avukat, “Bana Köln Üniversitesi’nde, ‘Git Türkiye’de çalış’ dediler. Sonra, ders verdiğim bölümü, ‘Türk kültürü öğretiyorsun’ diyerek kapattılar” sözleriyle en üst perdeden ayrımcılığı dile getirdi.