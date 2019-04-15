Almanya'da başörtülü kadına çirkin saldırı

Berlin polisinden bugün yapılan yazılı açıklamada, başörtülü kadının, 9 Nisan'da tramvayla Alexander Platz istikametine giderken bir kişi tarafından kendisine hakaret edildiği ve ardından fiili saldırıda bulunulduğunu ifade ettiği belirtildi.

Kadının ifadesinde söz konusu hakaretler nedeniyle trenden indiğini ancak aşırı sağcı kişinin kendisini takip ederek birçok kez "Hitler selamı" verdiğini ve ardından önüne geçip tekmeyle saldırdığını söylediği kaydedildi.

Çevredeki bir kişinin yardımıyla kendine gelen başörtülü kadının doktora gittiği ve kolunda kırık oluştuğunun tespit edildiği vurgulandı.

Şikayetin ardından inceleme başlatıldığı öğrenildi.