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Dünya

Almanya'da bazı aşırı sağcı askerler ordudan ihraç edildi

Almanya'da 2023'te aşırı sağcı davranışları nedeniyle 62 askerin ordudan ihraç edildiği bildirildi. Alman ordusunda yaklaşık 181 bin asker, 80 binden fazla da sivil personel görev yapıyor.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 15:26 - Güncelleme:
Almanya'da bazı aşırı sağcı askerler ordudan ihraç edildi
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Almanya Redaksiyon Ağı'nın (RND) haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta, 2023'te aşırı sağcı hareketleri yüzünden10 subay, 11 astsubay ve diğer rütbelerdeki 41 askerin görevine son verildi.

Bakanlığın yanıtında geçen yıl ayrıca 94 asker adayının "anayasaya bağlılığından şüphe duyulduğu" gerekçesiyle mesleğe kabul edilmediği aktarıldı.

Yanıtta, Alman ordusuna 2023'te bildirilen aşırı sağcı, ırkçı veya antisemit 205 olaya da yer verildi.

Olaylardan birinde, ihraç edilen bir askerin Ocak 2023'te başka bir asker hakkında "YouTube'dan ırkçı, kadın düşmanı, İslam ve insan düşmanı nefret söylemini yaydığı ve (aşırı sağcı) "İmparatorluk Vatandaşı" (Reichsbürger) grubunu tehlikesiz olarak gösterdiği" belirtildi.

Thüringen eyaletinde görevine son verilen bir askerin de aşırı sağcı AfD üyesi olduğu ve bu kişide "aşırı sağcı davranışlar görüldüğü" kaydedildi.

Alman ordusunda yaklaşık 181 bin asker, 80 binden fazla da sivil personel görev yapıyor.

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