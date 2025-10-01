Almanya'da bir kişi aile içi tartışmanın ardından evini kundakladı

Almanya'nın Münih kentindeki Lerchenauer Caddesi'nde bulunan bir evde yerel saatle 04.40'ta yangın çıktı, daha sonra patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Münih polisinden yapılan açıklamada, evdeki bir kişinin aile içi yaşanan anlaşmazlığın ardından evi ateşe verdiği belirtildi. Evde ayrıca patlayıcı düzenekler de bulunduğu, düzeneklerin etkisiz hale getirilmesi için bomba imha uzmanlarının çağrıldığı aktarıldı. Kundaklanan eve yakın bölgede ise 1 kişinin cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı. Ayrıca 1 kişinin kayıp olduğu ancak tehdit oluşturmadığı vurgulandı. Ölen kişinin fail mi yoksa başka biri mi olduğu ise belirtilmedi.

"Tartışma sonrası evini kundaklayıp intihar etti"

Alman medyası ise ölü bulunan kişinin evi kundaklayan şahıs olduğunu öne sürdü. Habere göre söz konusu şahıs, arabayla 5 dakika uzaklıktaki eve bubi tuzağı kurup evi ateşe verdi ve ardından intihar etti.

Sabah saatlerinden bu yana devam eden operasyon nedeniyle bölgedeki sokaklar araç trafiğine kapatılırken, çevredeki okullar da tatil edildi.