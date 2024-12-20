Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirildi.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, yaptığı açıklamada saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğunu belirtti.

"Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." ifadesini kullanan Haseloff, saldırıda bazıları ağır olmak üzere 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını bildirdi.

Haslehoff, saldırganın gözaltına alındığını belirterek, Suudi Arabistan kökenli saldırganın Saksonya-Anhalt eyaletinde çalışan bir doktor olduğunu ve 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığını ifade etti.

Welt gazetesi de polise dayandırdığı haberinde saldırganın 1974 doğumlu Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu ve gözaltına alındığını belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırgan, Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdü.

Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendi.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, "Huzurlu bir Noel beklentisi Magdeburg'dan gelen haberlerle aniden kesintiye uğradı. Bu korkunç suçun tüm arka planı henüz açıklığa kavuşmuş değil. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Tüm acil servislere çabaları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Olaf Scholz da sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Magdeburg'dan gelen haberlerin son derece üzücü olduğunu belirtti.

Scholz, "Acil servisler yaralılarla ilgilenmek ve hayat kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Tüm düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle. Güvenlik makamları olayın arka planını açıklığa kavuşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz'un Magdeburg'taki olay mahallini ziyaret edeceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, X'ten yaptığı açıklamada, Magdeburg'dan gelen haberlerin endişe verici olduğunu belirterek, "Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Onların ve Magdeburg halkının yanındayız. Bu endişeli saatlerde özveriyle çalışan kurtarma görevlilerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da X'teki hesabından, "Magdeburg'dan gelen görüntüler beni derinden sarsıyor. Noel pazarında birlikte vakit geçirmek isteyen aileler ve arkadaşları için artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Kurbanlara ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Acil servislere ve yardımcılara teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

TÜRKİYE, ALMANYA'DA NOEL PAZARINA ARAÇLA YAPILAN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlık, Almanya'nın Magdeburg kentinde yaşanan saldırı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.