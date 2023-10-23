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Dünya

Almanya'da bomba paniği! Kamu televizyonu ZDF'nin binası boşaltı

Almanya'nın Mainz şehrinde, kamu televizyonu ZDF'nin binası 'bomba ihbarı' nedeniyle boşaltıldı.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 12:16 - Güncelleme:
Almanya'da bomba paniği! Kamu televizyonu ZDF'nin binası boşaltı
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Mainz polisinden yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde Alman kamu televizyon kanalı ZDF'nin binasında bomba olduğu ihbarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ihbarın ardından Lerchenberg bölgesindeki çalışanların ve tesisteki diğer kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla binanın boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Eyalet Kriminal Polis Ofisinden uzmanlar ve köpeklerin, binada incelemeler yaptığı aktarıldı.

İncelemenin ardından binalarda herhangi bir tehdit bulunmadığı bildirilen açıklamada, çalışan 600 kişinin ofislerine geri dönmeye başladığı bilgisi paylaşıldı.

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