Almanya'da bomba paniği! Kamu televizyonu ZDF'nin binası boşaltı

Mainz polisinden yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde Alman kamu televizyon kanalı ZDF'nin binasında bomba olduğu ihbarı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, ihbarın ardından Lerchenberg bölgesindeki çalışanların ve tesisteki diğer kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla binanın boşaltıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Eyalet Kriminal Polis Ofisinden uzmanlar ve köpeklerin, binada incelemeler yaptığı aktarıldı.
İncelemenin ardından binalarda herhangi bir tehdit bulunmadığı bildirilen açıklamada, çalışan 600 kişinin ofislerine geri dönmeye başladığı bilgisi paylaşıldı.