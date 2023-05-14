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Dünya

Almanya'da Bremen Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketine göre kazanan SDP oldu

Almanya'da Bremen Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketine göre Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD), oylarını artırarak yüzde 29,5 ile birinci parti oldu.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 20:23 - Güncelleme:
Almanya'da Bremen Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketine göre kazanan SDP oldu
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Yaklaşık 475 bin seçmenin bulunduğu Bremen eyaletinde oy kullanma işlemi, yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin sandık çıkış anketine göre SPD, 2015'teki seçimlere göre oylarını yüzde 4,6 artırarak yüzde 29,5 ile birinci parti çıktı.

SPD, oylarını artırırken iktidar ortağı Yeşiller ise yüzde 4,9'lik kayıpla yüzde 12,5 oy aldı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), yüzde 1,2'lik kayıpla yüzde 25,5 oy alarak ikinci parti konumuna geldi.

Sol Parti, yüzde 0,8'lik kayıpla oyların yüzde 10,5'ini aldı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ise baraj altında kalarak meclise girmeyi başaramadı ancak yine popülist olan Öfkeli Vatandaşlar (BIW) Partisi, yüzde 8,1'lik artışla yüzde 10,5 oya ulaştı.

Hür Demokrat Parti (FDP) ise 2019 seçimlerine göre oylarının yüzde 0,4'ünü kaybederek yüzde 5 ile meclise giren diğer parti oldu.

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