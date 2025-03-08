Almanya'da CDU/CSU ile SPD'nin temsilcileri koalisyon müzakerelerine başlamak için anlaştı

CDU/CSU'nun başbakan adayı olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Berlin'de Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı Markus Söder, SPD Eş Başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Merz, CDU/CSU ve SPD arasında ön görüşmelerin tamamlandığını belirterek ön görüşmelerde koalisyon müzakerelerine temel oluşturacak ortak bir metin oluşturulduğunu ve bir dizi konuda uzlaşma sağlandığını belirtti.

Görüşmelerin iyi bir atmosferde gerçekleştiğini aktaran Merz, herkesin, mecliste çoğunluğa sahip yeni bir hükümete ihtiyaç duyulduğu; uluslararası, Avrupa ve ülkede içinde karşı karşıya kalınan zorlukların bilinciyle bu görüşmeleri yaptığını aktardı.

Merz, göç konusunda anlaşma sağladıklarını ve düzensiz göçü azaltmak istediklerini ifade ederek iltica başvurusunda bulunan kişilerin gelecekte kara sınırlarından da geri çevrilebileceklerini ancak bunun sadece komşu ülkelerle koordinasyon içinde yapılacağını belirtti.

Merz, hükümete ilk gününden itibaren sınır kontrollerini daha da artıracaklarını aktardı.

SPD Eş Başkanı Klingbeil de Avrupa'nın ortasında savaş yaşandığına, Almanya'nın büyük zorunluklarla karşı karşıya ve uluslararası ittifakların baskı altında olduğuna işaret ederek SPD'nin ülke için sorumluluk taşıdığını belirtti.

CDU/CSU ile yapıcı ön görüşmelerde bulunduklarını vurgulayan Klingbeil, "Bu ön görüşme metniyle önemli ilk adımı başardık." dedi.

Klingbeil, bir göç ülkesi olan Almanya'da 21 milyonun göçmen kökenlinin yaşadığını kaydederek "Genç kuşakta bu oran yüzde 40, neredeyse ülkemizdeki her 2 gençten biri göçmen kökenli." diye konuştu.

- YENİLENMİŞ VATANDAŞLIK YASASI DEĞİŞTİRİLMEYECEK

Ülkedeki herkesin ayrımcılık ve ırkçılıktan uzak, onurlu ve fırsat eşitliği içinde yaşayabilmeleri ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri hedefini taşıdıklarını aktaran Klingbeil, Alman vatandaşlığa geçişleri kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yenilenmiş Vatandaşlık Yasası'nın değiştirilmeyeceğini kararlaştırdıklarını kaydetti.

Hazırlanan ortak metinde, CDU/CSU ve SPD'nin Almanya'nın iç ve dış savunma kabiliyetini güçlendirmeyi hedeflediği belirtilerek Avrupa'da da sorumluluk almak ve Avrupa Birliği'nin (AB) savunma ve rekabet edebilirlik kabiliyetini artırmak istendiği ifade edildi.

- SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK

CDU/CSU ve SPD'nin temsilcileri halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan ortak metni partilerinin yönetim kurullarını sunacak ve koalisyon müziklerine başlamayı tavsiye edecek.

Buradan olumlu cevaplar çıkmasının ardından koalisyon müzikallerine başlanacak.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde, CDU/CSU yüzde 28,5 oy oranıyla birinci çıkmıştı. SPD ise yüzde 20,8 oy oranıyla ikinci sırada yer alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ardından yüzde 16,4 ile üçüncü olmuştu.

Toplam 630 sandalyeli yeni mecliste CDU/CSU'nun 208, SPD'nin de 120 milletvekili bulunuyor.