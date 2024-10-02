İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2001
  • EURO
    37,8991
  • ALTIN
    2911.41
  • BIST100
    9351.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da Çinli casus alarmı! Bir kadın tutuklandı
Dünya

Almanya'da Çinli casus alarmı! Bir kadın tutuklandı

Almanya'da, Çin'e casusluk yaptığı suçlamasıyla bir kadının tutuklandığı bildirildi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 08:54 - Güncelleme:
Almanya'da Çinli casus alarmı! Bir kadın tutuklandı
ABONE OL

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çin vatandaşı Yaqi X adlı kadının ülkesi adına casusluk faaliyeti yürüttüğü suçlamasıyla tutuklandığı ifade edildi.

Leipzig ve Halle havalimanında hizmet veren bir lojistik şirketinde çalışan Yaqi X'in daha önce de ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Jian G'ye, özellikle savunma teçhizatının taşınması ve Alman savunma şirketiyle bağlantısı olan kişilerin bilgisini aktardığı belirtildi.

Evi ve işyerinde aramalar yapılan Yaqi X için tutuklama emri çıkartıldığı ve cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Yaqi X'in bilgi aktardığı Jian G'nin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili Avrupa Parlamentosu (AfD) üyesi Maximilian Krah'ın ofisinde çalıştığı ve Avrupa Birliği (AB) Parlamentosundan Çin'e bilgi aktardığı hatırlatıldı.

  • Almanya
  • Çin casusluk
  • kadın tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.