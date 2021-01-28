Almanya'da Covid-19 aşısına yaş sınırı

star.com.tr 28 Ocak 2021 Perşembe 16:35 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:36

Almanya'nın Aşı Komisyonu, AstraZeneca'nın coronavirüs aşısının yalnızca 65 yaşın altındaki kişilere sunulması gerektiğini açıkladı. Komisyon, aşının ileri yaş gruplarında kullanılmasını önermek için, yeterli veri bulunmadığını belirtti.

Komite'nin açıklamasında, 'Alman sağlık bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan verilerde, şu anda 65 yaşından itibaren aşı etkinliğini değerlendirmek için yeterli veri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AstraZeneca aşısının, mRNA aşılarının aksine, her aşamada sadece 18-64 yaşları arasındaki kişilere sunulması gerektiği vurgulandı.

Komisyon açıklaması, AB'nin bu konuyu denetleyen Avrupa İlaç Ajansı'nın Cuma günü AstraZeneca'nın COVID-19 aşısının onaylanıp onaylanmayacağına nihayet karar vermesi beklenirken geldi.

star.com.tr