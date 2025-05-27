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Dünya

Almanya'da dikkat çeken anket: Çoğunluk İsrail'e silah satışını istemiyor

Almanya'da yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 51'i İsrail'e silah ihracatına karşı olduğunu belirtti.

AA27 Mayıs 2025 Salı 12:28 - Güncelleme:
Almanya'da dikkat çeken anket: Çoğunluk İsrail'e silah satışını istemiyor
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Almanya'da yapılan bir anket, vatandaşların yarısının İsrail'e silah sevkiyatını reddettiğini ortaya koydu.

Almanya'da yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 51'i İsrail'e silah ihracatına karşı olduğunu belirtti. Özellikle sol görüşlü seçmenler arasında bu oran daha da yüksek. Sol eğilimli katılımcıların yaklaşık beşte dördü, Almanya'nın İsrail'e silah göndermesine açıkça karşı çıkıyor.

Şansölye Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) seçmenleri arasında bu oran yüzde 34 olarak belirlenirken koalisyon ortağı Sosyal Demokratların yüzde 48'i, İsrail'e silah ihracatını yanlış buluyor.

Anket, ayrıca Alman halkının çoğunluğunun İsrail'e yönelik insani baskıyı desteklediğini ortaya koydu.

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, Alman hükümetinin İsrail'e Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılmasına izin vermesi için baskı yapması gerektiğini düşünüyor.

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