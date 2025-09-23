İSTANBUL 27°C / 17°C
Almanya'da dikkat çeken anket: İsrail Gazze'de soykırım uyguluyor

Almanya'da Gazze'ye dair uluslararası anketlerden yararlanılan araştırmaya göre, Almanların yüzde 62'si İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini soykırım olarak nitelendiriyor.

23 Eylül 2025 Salı 17:06
Küresel veri ve analiz grubu YouGov'un Gazze'deki savaşa ilişkin çeşitli uluslararası anketlerden elde ettiği verilere göre, Almanların yüzde 44'ü Filistin'in devlet olarak tanınmasını desteklerken, yalnızca yüzde 23'ü tanınmaya karşı çıkıyor.

Almanların yüzde 62'si İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini soykırım olarak nitelendirirken, yüzde 17'si soykırım olmadığını savunuyor, yüzde 21'i ise bu konuda yorum yapmak istemiyor.

Geçmiş araştırmalara göre İsrail karşıtlığının zaman içinde yükselişe geçtiği görülüyor.

Ağustos ayında, Almanların yüzde 67'si İsrail hakkında (kısmen) olumsuz görüşe sahip olduğunu belirtirken, bu oran diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, İngiltere, İtalya (yüzde 69) ve Fransa (yüzde 62) ile benzerlik gösteriyor.

