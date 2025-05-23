Almanya'da dikkat çeken anket: İsrail'in Gazze saldırıları haksız

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbarometer" anketine katılanların yüzde 80'i, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haklı bulmadığını belirtti.

Bu oran Mart 2024'e göre yüzde 11 artış gösterdi. Geçen yıl bu oran yüzde 69 olarak tespit edilmişti.

Buna karşın ankete katılanların sadece yüzde 12'si, Hamas'a yönelik olduğu gerekçesiyle saldırıları haklı buluyor.

Öte yandan yeni hükümet sözcüsü yardımcısı Sebastian Hille, ülkesinin Gazze'deki durumdan büyük endişe duyduğunu bir kez daha vurguladı.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında "Gazze Şeridi'ndeki durumdan, hem insani durum hem de orada gördüğümüz yoğunlaşan çatışmalar açısından çok endişeliyiz." ifadelerini kullanan Hille, insani yardım anlamında şu anda ne yapılması gerekiyorsa, İsrail'in yerine getirmesi gereken bir sorumluluğu olduğunun açıkça görüldüğünü sözlerine ekledi.