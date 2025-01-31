İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2025 Cuma / 1 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8631
  • EURO
    37,2489
  • ALTIN
    3227.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da DİTİB Camisine, kışkırtıcı ve tehdit içerikli mektuplar gönderildi
Dünya

Almanya'da DİTİB Camisine, kışkırtıcı ve tehdit içerikli mektuplar gönderildi

Almanya'nın Dortmund kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camisi ile Düsseldorf'taki Fas İslam Camisine, kışkırtıcı ve tehdit içerikli mektuplar gönderildiği bildirildi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 20:07 - Güncelleme:
Almanya'da DİTİB Camisine, kışkırtıcı ve tehdit içerikli mektuplar gönderildi
ABONE OL

DİTİB tarafından yapılan açıklamada, dün Dortmund kentindeki DİTİB Camisi ile Düsseldorf'taki Fas İslam Camisi'ne, kışkırtıcı ve tehdit içerikli mektuplar gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki olayın da polise bildirildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Geçen hafta da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki bazı DİTİB camilerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bomba ihbarları yapılmış, cuma namazı kılınamayan camilerde yapılan aramalarda ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

  • DİTİB Camisi
  • Fas İslam Camisi
  • Tehdit Mektupları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.