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Dünya

Almanya'da DİTİB'e bağlı camilere saldırı! Gamalı haç çizdiler

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerden birinde atılan taşlar sebebiyle hasar oluştuğu, diğerine yabancı düşmanı, ırkçı ve aşırı sağcı sloganlar yazılıp gamalı haç çizildiği bildirildi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
Almanya'da DİTİB'e bağlı camilere saldırı! Gamalı haç çizdiler
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Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Wickede beldesinde bulunan DİTİB Anadolu Camisi'nin iki gün önce kimliği belirsiz kişiler tarafından taş yağmuruna tutulduğu açıklandı.

DİTİB'den yapılan açıklamada, saldırı sonucu caminin giriş kapısında hasar oluştuğu belirtildi.

Hessen eyaletine bağlı Sulzbach beldesindeki DİTİB camisinin ise dış cephesine 15 Şubat'ta yabancı düşmanı, ırkçı ve aşırı sağcı sloganlar yazılıp gamalı haç çizildiği ifade edildi.

" KORKU YAYMAYI AMAÇLAMAKTADIR"

Her iki olayın da polise intikal ettirildiği belirtilen açıklamada, polisin soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

DİTİB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Camilere yönelik saldırılar münferit bir olay değildir. Müslüman karşıtı ırkçılığın bir ifadesidir ve korku yaymayı amaçlamaktadır. Bu tür eylemler göz ardı edilmemelidir. Her türlü nefret ve şiddete karşı net bir duruş sergilenmelidir."

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