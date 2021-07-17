Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği sel felaketi mağdurları için ''bağış kampanyası'' başlattı

AA 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:26 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:26

DİTİB Genel Başkanvekili Ahmet Dilek, yaptığı açıklamada, Almanya'nın bazı bölgelerinin tarihte nadir görülen boyutlarda büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Dilek, yaşanan felakette 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, 1000'in üzerinde kişiden haber alınamadığını, çok sayıda ev ve iş yerinde büyük maddi hasarlar meydana geldiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban ibadeti, aynı zamanda mağdur ve mazlumları da düşünmeye, kurbanını paylaşmak suretiyle yardıma muhtaç olanlara el uzatmaya ve dayanışmaya bir vesiledir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturu gereği komşularımızın derdi ile hemhal olmak, onlarla dayanışma içinde olmak müminler olarak üzerimize düşen önemli bir sorumluluktur."

DİTİB teşkilatı olarak sel felaketi mağdurları için Almanya genelinde bir bağış kampanyasının başlatıldığı bilgisini paylaşan Dilek, "kampanyaya hayırseverlerin destek vermesi" çağrısında bulundu.

Dilek, gönüllülük esasına bağlı kampanyaya destek vermek isteyenlerin "www.ditib.de" adresi üzerinden veya banka yoluyla "Turkisch-Islamische Union" adına açılan "DE95 5023 4500 0141 4300 09" numaralı IBAN hesabına havale yapabileceğini kaydetti.

Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e çıktı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.