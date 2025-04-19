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Dünya

Almanya'da dolandırıcılık yapan 10 zanlı Türkiye'de yakalandı

Almanya'da, 46 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 10 şüpheli, İstanbul merkezli Sakarya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 16:25 - Güncelleme:
Almanya'da dolandırıcılık yapan 10 zanlı Türkiye'de yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya adli makamları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin koordinasyonuyla uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon başlatıldı.

Kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını organize şekilde dolandıran şüphelilerin, 46 ayrı suç olayında haksız kazanç sağladıkları toplam 2 milyon 850 bin avronun bir kısmını Türkiye'deki şüphelilere aktardıkları ortaya çıktı.

İstanbul, İzmir ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B ve A.E.A. gözaltına alındı

Haklarında "suç örgütü kurmak, yönetmek" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapılan bazı şüphelilerin "Hells Angels" adlı silahlı suç örgütüyle bağlantılı oldukları da tespit edildi.

Toplam 10 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri devam ediyor.

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