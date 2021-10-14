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Dünya

Almanya'da ekonomik kriz derinleşiyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, sanayi için malzeme sıkıntısının Kovid-19 krizinden sonra ekonomik toparlanmayı geciktirdiğini duyurdu. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı raporunda, yıllık enflasyonun KDV indiriminin sona ermesi, enerji fiyatlarının artması ve iklim vergisi gibi özel etkilerle eylülde yüzde 4,1 yükseldiği belirtilerek, bu etkiler sona erdiğinde enflasyonun önemli ölçüde düşmesinin beklendiği aktarıldı.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 14:05 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 14:05
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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinin üretiminin üçüncü çeyrekte hız kazandığı ancak ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde normalleştiğine ilişkin işaretlerin olduğu belirtildi.

Alman sanayi üretiminin ağustosta önemli ölçüde düştüğü hatırlatılan raporda, ürün darboğazların önümüzdeki aylarda da sanayi üretimini azaltabileceğine işaret edildi.

Raporda, "Devam eden Kovid-19 pandemisine ek olarak, mevcut teslimat darboğazları daha fazla ekonomik toparlanma için en büyük riski temsil ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı raporunda, yıllık enflasyonun KDV indiriminin sona ermesi, enerji fiyatlarının artması ve iklim vergisi gibi özel etkilerle eylülde yüzde 4,1 yükseldiği belirtilerek, bu etkiler sona erdiğinde enflasyonun önemli ölçüde düşmesinin beklendiği aktarıldı.

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