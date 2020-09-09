İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4902
  • EURO
    8,8474
  • ALTIN
    469.221
  • BIST100
    1099.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da erkek civcivlerin itlafı yasaklanıyor
Dünya

Almanya'da erkek civcivlerin itlafı yasaklanıyor

Almanya erkek civcivlerin itlafını 2022'den itibaren yasaklayacak.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 19:16 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 19:16
ABONE OL

Almanya'da Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner tarafından verilen kanun tasarısına göre, ülkede, üretim artığı olarak görülen erkek civcivlerin parçalanarak itlaf edilmesi 2022'den itibaren yasaklanacak.

Gıda ve Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, civcivlerin cinsiyetinin yumurtada belirlenerek erkek civcivlerin doğmamasının sağlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada bugün kullanılan yöntemlerle kuluçka döneminin 9 ve 14'üncü günleri arasında yumurtadaki civcivin cinsiyetinin belirlenebildiğini ve bunun daha erken bir zamana çekilmesi için araştırmalar yapıldığı ifade edildi.

Erkek civcivlerin yumurtlamadıkları ve et verimleri düşük olduğu için doğduktan sonra makinelere atılıp, ezilip gazla öldürülmesi hayvan hakları kuruluşları tarafından eleştiriliyordu.

Yumurta üreticilerinin erkek civcivlere karşı yöntemlerini protesto eden havyan hakları kuruluşları, her yıl Almanya’da 45 milyon ve dünya çapında da 2,5 milyar erkek civcivin bir günlükken itlaf edildiğini belirtiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.