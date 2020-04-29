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Dünya

Almanya'da eşcinselliği ''hastalık'' olarak niteleyen Türk doktor görevden alındı

Almanya'da, kalp hastalıkları uzmanı Metin Çakır'ın sosyal medya hesabından eşcinselliği 'hastalık' olarak nitelendirmesinin ardından görevinden alındığı belirtildi.

AA29 Nisan 2020 Çarşamba 08:17 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 08:17
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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Karlsruhe'deki Helius kliniğinde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Metin Çakır, sosyal medya hesabından, 'Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim' paylaşımında bulundu.

Bunun üzerine sosyal medyada, hakkında linç kampanyası yürütülen Çakır, paylaşımını sildi ve hesabını da kapattı.

Helius kliniğinden Alman medyasına yapılan açıklamada ise Çakır'ın görevden alındığı bildirildi.

Açıklamada, 'Çalışanımızla oturup geçici olarak görevden ayrılmasını kararlaştırdık. Tabib odası ile durumu inceleyip bir değerlendirmede bulunacağız. Kendisi 20 yıldır hastanemizde görev yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Motosikletlerini ihtiyaç sahiplerine destek için sürüyorlar

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