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Almanya'da eski cumhurbaşkanının doktor oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Almanya'da 1984-1994 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Richard von Weizsaecker'in oğlu Fritz von Weizsaecker bıçaklanarak öldürüldü.

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Berlin polisinden yapılan açıklamada Schlosspark kliniğinde sunum gerçekleştiren konuşmacının bıçaklı saldırgan tarafından öldürüldüğü, saldırıya müdahale etmek isteyen bir kişinin de ağır yaralı olduğu ifade edildi.

Açıklamada saldırganın olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Alman medyası da ölen kişinin eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in Schlosspark kliniğinde dahiliye bölümünde doktor olarak görev yapan oğlu Fritz von Weizsaecker olduğunu, polisin de bu ismi doğruladığını yazdı.

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