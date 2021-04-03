İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Nisan 2021 Cumartesi / 21 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1553
  • EURO
    9,5848
  • ALTIN
    454.125
  • BIST100
    1430.19
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da faşist 6 itfaiyeci hakkında soruşturma
Dünya

Almanya'da faşist 6 itfaiyeci hakkında soruşturma

Almanya'nın Hamburg kentinde aşırı sağcılık suçlamasıyla 6 itfaiyeci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 18:57 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 18:57
ABONE OL

Almanya'nın Hamburg kentinde, internet üzerinden aşırı sağcı ve ırkçı içerikler paylaştıkları suçlamasıyla 6 itfaiyeci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Hamburg İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Anayasayı Koruma Teşkilatından (iç istihbarat servisi) bir itfaiye erinin sosyal medyada aşırı sağcıları desteklediği ve burada defalarca ırkçı içerik paylaştığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine bu kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ve hemen vazifesini sürdürmesinin yasaklandığı aktarıldı.

İkinci bir olayda ise Hamburg İtfaiye Müdürlüğüne bağlı çalışanlar arasında anayasaya aykırı sembollerin paylaşıldığı bilgisi üzerine olayın aydınlatılması hedefiyle 5 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, itfaiye yönetiminin her iki bilgiyi çok ciddiye aldığı ve iddiaların çok dikkatli şekilde araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hamburg İtfaiye Şefi Christian Schwarz, itfaiye teşkilatında aşırı sağcılığın yeri olmadığını belirterek "Ayrımcılığın herhangi bir türünü kabul etmeyeceğiz ve hoş görmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.