İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2024 Cumartesi / 15 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da Filistin destekçileri gözaltına alındı
Dünya

Almanya'da Filistin destekçileri gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
Almanya'da Filistin destekçileri gözaltına alındı
ABONE OL

Berlin'de Filistin destekçisi yaklaşık 1000 kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için Wilmersdorfer Strasse metro istasyonunun yakınında toplandı.

Buradan yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları ile "Bu, sömürgecilik karşıtı bir özgürlük mücadelesidir", "Gazze ve Lübnan'dan elinizi çekin", "Bugün kimse 'ben bilmiyordum' diyemez" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail" ve "Göreceksiniz Filistin özgür kalacak" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüş güzergahı üzerinde toplanan İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayrakları açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştı, ancak polis ve görevliler araya girdi, gerilimin artmasını önledi.

Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Joachimsthaler ile Kant caddelerinin kesiştiği yerde protestocuları durdurdu.

Eylemde kurallara uyulmadığını savunan polis, yürüyüşü sonlandırdı ve çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.