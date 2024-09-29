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Dünya

Almanya'da Filistin hazımsızlığı! Skandal kararı devlet medyasıyla duyurdular

Almanya'da, Filistin'e destek amacıyla kullanılan 'Nehirden denize' sloganını sosyal medyada paylaşanların, beğenenlerin ve yorum yapanların Alman vatandaşlığı alamayacağı bildirildi.

AA29 Eylül 2024 Pazar 11:23 - Güncelleme:
Almanya'da Filistin hazımsızlığı! Skandal kararı devlet medyasıyla duyurdular
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Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumunun haberinde, "Nehirden denize" sloganını sosyal medyada kullananların, beğenenlerin ve yorumlayanların Alman vatandaşı olamayacağı kaydedildi.

Haberde, İçişleri Bakanlığının Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikte "Nehirden denize" sloganı gerekçe gösterilerek vatandaşlık verilmeyeceğinin belirtildiği aktarıldı.

"Nehirden denize" sloganının geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin'in Ürdün (Şeria) Nehri'nden Akdeniz'e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

Almanya'da çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

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