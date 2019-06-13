30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8375
  • 6,6041
  • 250.836
  • 91.418
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya’da fırtına: 20 yaralı

Almanya’nın doğusunda etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada en az 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya’nın doğusunda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde dün gece açık havada yapılan bir düğün sırasında bir ağacın devrilmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Başkent Berlin’de ise sokakta bir grup tarafından yapılan kutlama sırasında ağacın devrilmesi sonucu 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Yine Berlin’de üstü açık bir arabanın üzerine ağaç devrildiği ve yaralananlar olduğu öğrenildi.
 
Berlin’de fırtına nedeniyle akşam saatlerinde yaklaşık 2 saat boyunca toplu taşıma araçlarının seferleri durduruldu.
 
Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Magdeburg şehrinde ise yıldırım düşmesi sonucu bir binanın hasar gördüğü, yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Yanan otomobilden atlayarak kurtuldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beştepe'de sürpriz görüşme

Beştepe'de sürpriz görüşme

Bakan açıkladı: Uzatılmayacak

Bakan açıkladı: Uzatılmayacak

Milli Muharip Uçak Avrupa’ya damga vuracak

Milli Muharip Uçak Avrupa’ya damga vuracak

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

O liman 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı

O liman 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı

41 baharatla hazırlanıyor... Tatmak için sıraya girdiler

41 baharatla hazırlanıyor... Tatmak için sıraya girdiler

'İsmail Küçükkaya bunu soracak mı?'

'İsmail Küçükkaya bunu soracak mı?'
 

POPÜLER HABERLER

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

'Türkiye F-35 yerine J-31 ve Su-57 alabilir'

'Türkiye F-35 yerine J-31 ve Su-57 alabilir'

'Çernobil' dizisinden 11 gerçek karakter

'Çernobil' dizisinden 11 gerçek karakter

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA